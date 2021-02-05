«Яндекс.Карты» показал ночью десятибалльные пробки по всей Москве

В Хабаровске сохраняется острый дефицит бензина Ни поставки топлива из Росрезерва, ни перезапуск НПЗ справиться с проблемой не помогли В очередях на АЗС продают места, а спекулянты торгуют топливом по двойной цене Венесуэлка – хабаровчане о дефиците топлива