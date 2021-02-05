«Яндекс.Карты» показал ночью десятибалльные пробки по всей Москве
Сервис «Яндекс.Карты» показывал 10-балльные пробки, которые якобы наблюдались по всей Москве, сообщает РИА Новости.
В ночь на пятницу красным цветом, означающим максимальную загруженность, были выделены среди прочего МКАД и ТТК. Также на карте были отмечены многочисленные дорожные работы, автоаварии и опасные участки.
При этом сервис Google Maps показывал дороги пустые.
Власти Московской области намерены избавить регион от так называемых «глупых» пробок, возникающих из-за неправильной настройки светофора.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 714 / сут.
Умерли
75 205+521 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 546 / сут.
- Работник магаданского «Сбербанка» украл у клиентов шесть миллионов рублей
- «Яндекс.Карты» показал ночью десятибалльные пробки по всей Москве
- Врач рассказал, когда необходимо привиться переболевшим коронавирусом
- Банк России рассказал о новой схеме мошенничества
- Экономист перечислил риски при покупке облигации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru