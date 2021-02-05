«Яндекс.Карты» показал ночью десятибалльные пробки по всей Москве

Сервис «Яндекс.Карты» показывал 10-балльные пробки, которые якобы наблюдались по всей Москве, сообщает РИА Новости.

В ночь на пятницу красным цветом, означающим максимальную загруженность, были выделены среди прочего МКАД и ТТК. Также на карте были отмечены многочисленные дорожные работы, автоаварии и опасные участки.

Пробки в Москве достигли 10 баллов

При этом сервис Google Maps показывал дороги пустые.

Власти Московской области намерены избавить регион от так называемых «глупых» пробок, возникающих из-за неправильной настройки светофора.

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