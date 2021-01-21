Пробки в Москве достигли 10 баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли максимума из-за снегопада, следует из данных "Яндекс. Пробки".

В центре города и на Садовом кольце движение фактически стоит.

Большие проблемы с движением на третьем транспортном кольце.



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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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