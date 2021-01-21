Пробки в Москве достигли 10 баллов
21 января 202119:40
Пробки в Москве в четверг вечером достигли максимума из-за снегопада, следует из данных "Яндекс. Пробки".
В центре города и на Садовом кольце движение фактически стоит.
Большие проблемы с движением на третьем транспортном кольце.
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21 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru