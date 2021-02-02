Жителей Подмосковья расспросят о «глупых» пробках
Власти Московской области намерены избавить регион от так называемых «глупых» пробок, возникающих из-за неправильной настройки светофора.
Как сообщили в областном Минтрансе, для этого на портале «Добродел» создан опрос «Ликвидация пробок на дорогах в Подмосковье». Предполагается, что о подобных заторах расскажут сами жители Московской области.
По словам вице-губернатора Московской области Игоря Трескова, речь идёт именно о «глупых» пробках. «Они образовываются, потому что неправильно выстроен сигнал светофора. Может, надо построить правый поворот, где-то установить знаки. Вот такие пробки мы сейчас аккумулируем и начинаем устранять», - приводит его слова «Радио 1».
Участники опроса смогут внести свои предложения по ликвидации заторов.
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