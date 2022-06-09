«Яндекс.Карты» отказались показывать границы государств

В сообщении говорится, что было принято решение постепенно отказаться от демонстрации границ государств, сделав акцент на природных объектах.

«Наша задача - отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт», - добавили в компании.

Ранее сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покинул все посты в компании и вышел из совета директоров из-за включения в персональные санкционные списки Евросоюза.