«Яндекс.Карты» отказались показывать границы государств

Сервис «Яндекс.Карты» принял решение сосредоточится на физико-географическом изображении на своих картах, в пресс-службе «Яндекса».

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В сообщении говорится, что было принято решение постепенно отказаться от демонстрации границ государств, сделав акцент на природных объектах.

«Наша задача - отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт», - добавили в компании.

Ранее сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покинул все посты в компании и вышел из совета директоров из-за включения в персональные санкционные списки Евросоюза.

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ФОТО: yandex.ru
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