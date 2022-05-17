«Яндекс» опроверг информацию о продаже сервисов «Кинопоиска» и поисковой системы

«Яндекс» не ведет переговоры по продаже сервисов «Кинопоиск», поисковой системы и «Яндекс почты». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как заявил представитель «Яндекса», в настоящее время совершается только сделка по продаже «Яндекс Новостей» и «Дзена».

Ранее ряд СМИ сообщил, что «Яндекс» планирует продажу данных активов.

В конце апреля стало известно, что «Яндекс» достиг соглашения с VK о продаже сервисов «Новости» и «Дзен». «Яндекс.новости» - платформа агрегирования новостей, «Яндекс.Дзен» - информационно-развлекательный сервис, платформа для блогеров и медиа.

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