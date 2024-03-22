«Яндекс Такси» сделало поездки из района «Крокуса» бесплатными
22 марта 202423:02
«Яндекс Такси» сделало бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла», сообщил столичный департамент транспорта.
Отмечается, что за оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней.
Ранее пользователи сообщили, что стоимость поездок на такси в Москве после теракта в «Крокус Сити Холле» выросла в 1,5-2,5 раза, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru