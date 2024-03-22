«Яндекс Такси» сделало поездки из района «Крокуса» бесплатными

Отмечается, что за оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней.

Ранее пользователи сообщили, что стоимость поездок на такси в Москве после теракта в «Крокус Сити Холле» выросла в 1,5-2,5 раза, напоминает «Радиоточка НСН».

