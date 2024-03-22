СМИ: Правоохранители обнаружили у «Крокуса» микроавтобус с украинскими номерами
Правоохранители проверяют на стоянке у концертного зала «Крокус Сити Холл» подозрительный белый микроавтобус старого образца с украинскими номерами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, в начале теракте в здании находилось пятеро злоумышленников. После начала пожара, четверо из них покинули «Крокус», однако один мог забаррикадироваться.
Позднее Telegram-канал Mash проинформировал, что по предварительным данным один из террористов задержан.
В пятницу 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По данным ФСБ, погибло около 40 человек, еще более 100 ранены. По данным источника НСН, первые выстрелы зрители услышали в 20:03.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru