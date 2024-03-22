СМИ: Правоохранители обнаружили у «Крокуса» микроавтобус с украинскими номерами

Правоохранители проверяют на стоянке у концертного зала «Крокус Сити Холл» подозрительный белый микроавтобус старого образца с украинскими номерами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, в начале теракте в здании находилось пятеро злоумышленников. После начала пожара, четверо из них покинули «Крокус», однако один мог забаррикадироваться.

Позднее Telegram-канал Mash проинформировал, что по предварительным данным один из террористов задержан.

В пятницу 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По данным ФСБ, погибло около 40 человек, еще более 100 ранены. По данным источника НСН, первые выстрелы зрители услышали в 20:03.

