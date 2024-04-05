СМИ: Google может ввести плату за использование поиска с ИИ-технологиями

Корпорация Google может ввести плату за возможность использования новых премиальных функций своей системы, сообщает издание Financial Times.

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Речь идет о внедрении ИИ-ассистента Gemini - фирменный чат-бот Google, который могут интегрировать в поисковик. В настоящее время ведется разработка технологии для введения новых функций. Высокотехнологичный поиск предоставит более подробные ответы на запросы.

Сегодня поиск с функциями искусственного интеллекта Google доступен для пользователей с подпиской Google One.

Ранее Европарламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектТехнологииGoogle

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