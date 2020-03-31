Яндекс открыл бесплатную онлайн-школу

По словам генерального директора Яндекса в России Елены Буниной, «что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания». Она также сообщила, что проект запущен в рекордно короткие сроки. Она также не исключила, что Школа будет востребована и после окончания карантина.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН высказала мнение, что российские школы совершенно не готовы к дистанционному образованию.

«Наши школы совершенно не готовы к дистанционному образованию. Большая часть этого дистанционного образования сводится к тому, что учителя просто дают детям домашнее задание, которое вдвое превышает обычное. Поэтому получается, что мы, с одной стороны, родителей отправили на удаленку, но плюсом они еще должны взять на себя функцию учителей, в то время, когда последние продолжают получать зарплату в полном размере. Это удваивание родительской нагрузки ничего хорошего собой не представляет», - полагает Волынец.



