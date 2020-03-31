Яндекс открыл бесплатную онлайн-школу
Яндекс совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу. Интернет-площадка работает в режиме полного учебного дня. В Яндекс.Школе дети разного возраста могут получать образование, не выходя из дома. ДЛя этого необходимы лишь компьютер или смартфон с доступом в интернет.
Видеоуроки проводятся по более чем 15 предметам школьной программы. Кроме того, доступны дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Учителям Школа предлагает платформу для онлайн-трансляций и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.
По словам генерального директора Яндекса в России Елены Буниной, «что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания». Она также сообщила, что проект запущен в рекордно короткие сроки. Она также не исключила, что Школа будет востребована и после окончания карантина.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН высказала мнение, что российские школы совершенно не готовы к дистанционному образованию.
«Наши школы совершенно не готовы к дистанционному образованию. Большая часть этого дистанционного образования сводится к тому, что учителя просто дают детям домашнее задание, которое вдвое превышает обычное. Поэтому получается, что мы, с одной стороны, родителей отправили на удаленку, но плюсом они еще должны взять на себя функцию учителей, в то время, когда последние продолжают получать зарплату в полном размере. Это удваивание родительской нагрузки ничего хорошего собой не представляет», - полагает Волынец.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина
- За фейки о коронавирусе юрлица получат штрафы до 10 млн рублей
- Зоозащитник: Доказать жестокое обращение Гуфа с собакой будет сложно
- Онищенко объяснил, чем поможет новый тест на коронавирус
- В Госдуме предложили ограничить трафик Facebook и Twitter на время всеобщего карантина