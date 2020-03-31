Яндекс открыл бесплатную онлайн-школу

Яндекс совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу. Интернет-площадка работает в режиме полного учебного дня. В Яндекс.Школе дети разного возраста могут получать образование, не выходя из дома. ДЛя этого необходимы лишь компьютер или смартфон с доступом в интернет.

Видеоуроки проводятся по более чем 15 предметам школьной программы. Кроме того, доступны дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Учителям Школа предлагает платформу для онлайн-трансляций и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

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По словам генерального директора Яндекса в России Елены Буниной, «что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания». Она также сообщила, что проект запущен в рекордно короткие сроки. Она также не исключила, что Школа будет востребована и после окончания карантина.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН высказала мнение, что российские школы совершенно не готовы к дистанционному образованию.

«Наши школы совершенно не готовы к дистанционному образованию. Большая часть этого дистанционного образования сводится к тому, что учителя просто дают детям домашнее задание, которое вдвое превышает обычное. Поэтому получается, что мы, с одной стороны, родителей отправили на удаленку, но плюсом они еще должны взять на себя функцию учителей, в то время, когда последние продолжают получать зарплату в полном размере. Это удваивание родительской нагрузки ничего хорошего собой не представляет», - полагает Волынец.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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