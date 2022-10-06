«Яндекс» обосновал исчезновение с карт границ регионов
«Яндекс» прокомментировал исчезновение с карт сервиса не только государственных границ, но и границ регионов. В компании пояснили, что пользователи в основном используют карты не как политические, поэтому на них, как правило, отображаются физико-географические данные, передает РБК.
Ранее пользователи обратили внимание, что с карт «Яндекса» пропали границы городов, областей и республик - через день после завершения процедуры принятия в состав России новых регионов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компания ещё в июне нынешнего года объявила, что с карт её сервиса будут убраны границы государств, и он станет физико-географическим с акцентом на природных объектах.
Задачей картографического сервиса в «Яндексе» назвали отображение «мира вокруг», помощь пользователям в поиске организаций и мест, общественного транспорта и построении маршрутов.
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