«Яндекс» обновил поисковик

Видео с автоматическим голосовым переводом на русский язык пока доступно в переводах с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков. Новинка заработала в приложении «Яндекс» и в «Браузере». Что касается детских аккаунтов, которые по замыслу разработчиков должны защитить ребенка от опасного по возрасту контента, то их можно привязать к аккаунтам родителей. Он будет работать не только в разделе поиска, но и в таких сервисах как «Музыка» и «Кинопоиск».

Кроме того, в «Y2» внедрили нейросеть-трансформер CS YATI, которую обучили на запросах по программированию и оценках разработчиков. Как говорится в сообщении компании, новая нейросеть стала учитывать в полтора раза больше параметров, чем её предыдущая версия, запущенная два года назад.



Ранее стало известно, что совет директоров Yandex N.V., головной структуры компаний «Яндекса», обсуждает вариант разделения бизнеса на российское и заграничное направления. Предполагается, что нидерландская компания в дальнейшем покинет состав акционеров группы, а управление перейдёт к менеджменту из России.