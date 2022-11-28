«Яндекс» обновил поисковик
«Яндекс» запустил новую версию поиска «Y2». Как говорится в сообщении компании, главная страница «ya.ru» и мобильное приложение «Яндекс» теперь сфокусированы именно на поиске.
«Самое важное в обновлении: поиск видео с закадровым переводом, поиск объектов, появление детских аккаунтов и большие темы», - отмечают создатели поисковика. Они также пояснили, что теперь «Яндекс» не только индексирует сайты, но и находит на них информацию об объектах, аккумулирует ее и показывает в поисковой выдаче. Так, например, при поиске обучающих курсов «Яндекс» покажет не только список учебных заведений, но и перечень программ с ценой, сроком обучения и отзывами слушателей. Разработчики заверили, что вся информация будет представлена в структурированном, удобном для просмотра виде.
Видео с автоматическим голосовым переводом на русский язык пока доступно в переводах с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков. Новинка заработала в приложении «Яндекс» и в «Браузере». Что касается детских аккаунтов, которые по замыслу разработчиков должны защитить ребенка от опасного по возрасту контента, то их можно привязать к аккаунтам родителей. Он будет работать не только в разделе поиска, но и в таких сервисах как «Музыка» и «Кинопоиск».
Кроме того, в «Y2» внедрили нейросеть-трансформер CS YATI, которую обучили на запросах по программированию и оценках разработчиков. Как говорится в сообщении компании, новая нейросеть стала учитывать в полтора раза больше параметров, чем её предыдущая версия, запущенная два года назад.
Ранее стало известно, что совет директоров Yandex N.V., головной структуры компаний «Яндекса», обсуждает вариант разделения бизнеса на российское и заграничное направления. Предполагается, что нидерландская компания в дальнейшем покинет состав акционеров группы, а управление перейдёт к менеджменту из России.
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