СМИ: Кудрин уйдёт из Счётной палаты в «Яндекс»
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин покинет свой пост до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время чиновник может перейти на работу в «Яндекс».
«Фактически решение уже принято, а формализовано оно может быть 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведет пленарные заседания», - добавил источник.
Слухи о возможном переходе Кудрина из Счётной палаты в «Яндекс» появились ещё в сентябре, однако тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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