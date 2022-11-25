СМИ: Кудрин уйдёт из Счётной палаты в «Яндекс»

Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время чиновник может перейти на работу в «Яндекс».

«Фактически решение уже принято, а формализовано оно может быть 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведет пленарные заседания», - добавил источник.

Слухи о возможном переходе Кудрина из Счётной палаты в «Яндекс» появились ещё в сентябре, однако тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

