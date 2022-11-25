СМИ: Кудрин уйдёт из Счётной палаты в «Яндекс»

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин покинет свой пост до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Кудрин рассказал Путину о наиболее и наименее успешных госпрограммах

Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время чиновник может перейти на работу в «Яндекс».

«Фактически решение уже принято, а формализовано оно может быть 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведет пленарные заседания», - добавил источник.

Слухи о возможном переходе Кудрина из Счётной палаты в «Яндекс» появились ещё в сентябре, однако тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // ru_minfin
ТЕГИ:ЧиновникиЯндексСчетная ПалатаАлексей Кудрин
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