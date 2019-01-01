Аналитик: Яндекс – не Telegram, силовикам не откажет
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН объяснил, почему компании «Яндекс» так или иначе придется предоставить ключи шифрования ФСБ.
ФСБ просит предоставить ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». Эти меры открывают доступ к паролям, а также перепискам пользователей всей системы «Яндекс». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на IT-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу». Такая выдача ключей шифрования несет в себе риски в области безопасности. По данным источников, в «Яндексе» опасаются, что сотрудничество со спецслужбами приведет к утере части клиентов. Согласно «закону Яровой», ФСБ может потребовать от любого сервиса из реестра организаторов распространения информации передать ей ключи шифрования. Мера является антитеррористической.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН заявил, что несмотря на нежелание «Яндекса» передавать ФСБ ключи шифрования , в результате государство все равно добьется своего. По его мнению, компания уже сделала свой выбор в пользу властей, а значит, будет обязана играть по их правилам.
«Я думаю, что судьба Telegram его не ожидает, но ключи шифрования, которые они отказались предоставлять, для них предоставляют определенную проблему с точки зрения того, что они будут делать в дальнейшем. Для “Яндекса” основная проблема заключается в том, что он активно сотрудничает с государством. При этом они пытаются сделать вид, что это не так. Но нельзя усидеть сразу на двух стульях. Надо что-то выбирать. Они свой выбор сделали. Когда они сейчас пытаются отказать в предоставлении тех или иных данных, выглядит это забавно и смешно, потому что в итоге они все равно отдадут эти данные. У них просто нет вариантов их не отдать. Исходя из этого, это странно. Более того, “Яндекс” сегодня можно считать, что это квази-оператор или оператор персональных данных, соответственно они должны подчиняться закону о следственно-розыскных мероприятиях, которые есть в России. То, что они пытаются этого не сделать, тоже выглядит странно, потому что, на мой взгляд, это нарушение законодательства. Не знаю, как они будут выкручиваться в этой ситуации, но итог понятен. Они будут предоставлять все данные, которые нужны государству и это нормально», - рассказал он.
Муртазин также сообщил, что «Яндекс» не сможет отказаться от предоставления данных еще по одной причине. Он пояснил, что поскольку компания называет себя российской и пользуется некоторыми ресурсами внутри страны, ее, в случае нежелания сотрудничать с силовиками, можно обвинить и в нарушении законов государства.
«Telegram не имеет отношения формально к России, находится вне страны и вне ее юрисдикции. При этом Яндекс, не смотря на то, что головной офис компании находится в Нидерландах, позиционирует себя, как российская компания, пользуется определенными административными ресурсами внутри России. Исходя из этого, многие считают, что он подконтролен России и для этого есть основания. Скажем так, когда вы прибегаете в споре с конкурентами к помощи государства, в частности ФАС, надо понимать, что за это нужно будет заплатить. Когда компания делает вид, что “тут нам помогают, а тут мы не будем помогать в ответ” – это странно. Я думаю, что достаточно быстро компании смогут объяснить, почему они ведут себя не верно. Почему эта ситуация вообще возникла: “Яндекс”, то, что называется у нас, достаточно либерально настроен с точки зрения топ-менеджмента. И еще один момент: топ-менеджмент не очень хочет сотрудничать с государством. Тем не менее заставляют так или иначе. Мы это видим по “Яндекс.Новостям”, по тому, как формируется новостная повестка. Это уже некий контроль со стороны государства все-таки. И самое главное, наверное, то что для “Яндекса” сегодня это внутренний компромисс. Насколько я понимаю со стороны, это не то, во что верят люди, но они фактически коллаборационисты фактически для себя. Они работают с власть, которую в какой-то мере не любят, видимо. Можно посочувствовать, потому что это тяжело очень. Но в любом случае надо понимать, что у них нет ни одной причины противодействовать государству в том, что оно хочет от них получить. Одно из основных нареканий: все понимают, что Яндекс в том или ином виде передает данные государству», - заявил собеседник НСН.
Ранее основатель соцсети «ВКонтакте» и сервиса Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН поспорил с основателем Telegram о связи WhatsApp со спецслужбами США. Он также сообщил, что Telegram Дурова сделан лучше, поскольку является государственным проектом и неким ответом на действия американцев в глобальной сети.
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