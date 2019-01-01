Аналитик: Яндекс – не Telegram, силовикам не откажет

ФСБ просит предоставить ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». Эти меры открывают доступ к паролям, а также перепискам пользователей всей системы «Яндекс». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на IT-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу». Такая выдача ключей шифрования несет в себе риски в области безопасности. По данным источников, в «Яндексе» опасаются, что сотрудничество со спецслужбами приведет к утере части клиентов. Согласно «закону Яровой», ФСБ может потребовать от любого сервиса из реестра организаторов распространения информации передать ей ключи шифрования. Мера является антитеррористической.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН заявил, что несмотря на нежелание «Яндекса» передавать ФСБ ключи шифрования , в результате государство все равно добьется своего. По его мнению, компания уже сделала свой выбор в пользу властей, а значит, будет обязана играть по их правилам.

«Я думаю, что судьба Telegram его не ожидает, но ключи шифрования, которые они отказались предоставлять, для них предоставляют определенную проблему с точки зрения того, что они будут делать в дальнейшем. Для “Яндекса” основная проблема заключается в том, что он активно сотрудничает с государством. При этом они пытаются сделать вид, что это не так. Но нельзя усидеть сразу на двух стульях. Надо что-то выбирать. Они свой выбор сделали. Когда они сейчас пытаются отказать в предоставлении тех или иных данных, выглядит это забавно и смешно, потому что в итоге они все равно отдадут эти данные. У них просто нет вариантов их не отдать. Исходя из этого, это странно. Более того, “Яндекс” сегодня можно считать, что это квази-оператор или оператор персональных данных, соответственно они должны подчиняться закону о следственно-розыскных мероприятиях, которые есть в России. То, что они пытаются этого не сделать, тоже выглядит странно, потому что, на мой взгляд, это нарушение законодательства. Не знаю, как они будут выкручиваться в этой ситуации, но итог понятен. Они будут предоставлять все данные, которые нужны государству и это нормально», - рассказал он.