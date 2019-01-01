Общество

Роскомнадзор обязал Tinder сообщать ФСБ данные пользователей

3 июня17:56

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций внесла компанию Match Group, которая является владельцем приложения Tinder, в реестр организаторов распространения информации, пишет RT.

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Как сообщает пресс- служба ведомства, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» владельцы приложения будут обязаны предоставлять доступ к данным пользователей. Такие меры будут предприниматься по запросу правоохранительных органов в случаях реализации оперативно-розыскной деятельности.

Такой реестр, уточняет РИА ФАН, формируется Роскомнадзором совместно с органами госбезопасности и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Ранее пересмотреть полномочия Роскомнадзора в рамках механизма «регуляторной гильотины» предложил глава Минкомсвязи Константин Носков. По его мнению, сфера деятельности Роскомнадзора чрезвычайно широка, от некоторых полномочий его нужно избавить. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в эфире НСН предложил доверить определение полномочий Роскомнадзора самому ведомству.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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