«Яндекс Go» введет детализацию цен на поездки в такси
В приложении «Яндекс Go» введут детализацию цен на поездки в такси. В частности, до заказа пользователь сможет увидеть стоимость подачи автомобиля, базовый тариф (суммарная стоимость минут и километров по маршруту), надбавку во время повышенного спроса на таксомоторные услуги. Также отдельно приложение покажет стоимость дополнительных опций, например, за детское кресло или за перевозку домашних животных, сообщили в пресс-службе «Яндекса».
С помощью детализации цен пользователи приложения смогут принять решение — заказать такси сейчас или дождаться падения пикового спроса, выбрать другой тариф или скорректировать свой маршрут, отметили в компании.
Увидеть, из чего складывается стоимость поездки, можно будет нажав на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута.
Из-за оттока мигрантов в России остро не хватает строителей, асфальтоукладчиков, операторов ЧПУ, токарей, курьеров и водителей такси, рассказал ранее в беседе с НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
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