«Выдернут со стекла!»: Видеорегистраторы в такси назвали бесполезными

Инициатива об оснащении автомобилей такси видеорегистраторами, которые будут снимать обстановку в салоне машины для повышения безопасности, является бесполезной, заявил координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в разговоре с НСН.

Ранее в Госдуме предложили оснащать автомобили такси видеорегистраторами, которые будут снимать обстановку в салоне машины. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Депутаты считают, что это позволит повысить безопасность как пассажиров, так и водителей. В качестве примера они приводят недавнюю трагедию в Челябинской области, когда женщина-водитель такси была убита пассажирами. Грэк не согласен с тем, что видеорегистратор поможет обеспечить безопасность.