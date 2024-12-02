«Выдернут со стекла!»: Видеорегистраторы в такси назвали бесполезными

Если депутаты хотят «добить» такси, то вместе с видеорегистраторами можно обязать таксистов вешать фонарики к Новому году, отметил в эфире НСН Евгений Грэк. 

Инициатива об оснащении автомобилей такси видеорегистраторами, которые будут снимать обстановку в салоне машины для повышения безопасности, является бесполезной, заявил координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в разговоре с НСН.

Ранее в Госдуме предложили оснащать автомобили такси видеорегистраторами, которые будут снимать обстановку в салоне машины. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Депутаты считают, что это позволит повысить безопасность как пассажиров, так и водителей. В качестве примера они приводят недавнюю трагедию в Челябинской области, когда женщина-водитель такси была убита пассажирами. Грэк не согласен с тем, что видеорегистратор поможет обеспечить безопасность.

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«У нас в законе и тех вариантах, которые я видел, не прописана передача куда-то в облако, а это еще дополнительные затраты. Злоумышленники бывают разные, бывают водители, бывают пассажиры. В случае пассажиров этот видеорегистратор просто выдергивается со стекла и забирается с собой вместе со всеми данными. Потом еще где-нибудь продается. В случае водителя были такие эксперименты в таксопарках, но водители то случайно провод задевали, когда что-то значимое происходило, и запись не сохранялась, то флешка терялась. У нас, собственно говоря, в машинах госслужб, где обязались ставить регистраторы, очень часто происходят странные вещи с видеозаписями, когда случаются какие-то значимые события», - сказал Грэк.

По его словам, если депутаты хотят «добить» такси, то вместе с видеорегистраторами можно обязать таксистов вешать фонарики к Новому году.

«В итоге у нас легализация такси не произошла, как многие рассчитывали. Если уж у них есть свободное время, они такие инициативные, возможно, стоило бы поработать над текущим законом, чтобы у нас все-таки появилось такси? А кому они собираются вешать все видеорегистраторы? Тем 5% бедолаг, которые все-таки попытались остаться в легальном секторе? И то там большие вопросы по поводу полной легальности, полного соблюдения этого закона. Если хотят окончательно добить такси, можно и видеорегистраторы повесить, и фонарики к Новому году обязательно таксистам ставить. И там гениальная идея была по поводу того, чтобы таксисты бесплатно детские кресла возили – покупали за свой счет и включали в тарифы. Либо не покупают и уходят в тень», - указал собеседник агентства.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с НСН отметил, что еще не видел законопроекта о видеорегистраторах, а также напомнил об инициативе по внедрению тревожной кнопки в приложения такси.

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«Я законопроекта еще не видел, но потребуется согласие людей. Это улучшит безопасность, но первое, что нужно сделать для безопасности, и это можно сделать быстро – на экран приложения, в котором люди вызывают такси, вынести большую красную кнопку. Она могла бы, во-первых, записывать в случае нажатия разговора в машине, во-вторых, вызывать службу спасения 112 автоматически. В третьих, она должна сообщать сигналы бедствия какому-то близкому человеку пассажира или водителя», - сказал он.

Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в разговоре с НСН отмечал, что необходимо четко определить, за чей счет будет внедрена тревожная кнопка в приложениях такси, поскольку затраты снова могут лечь на простых работяг, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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