«Яндекс Go»: Россияне ставят пять звезд в 96,6% поездок на такси

Россияне ставят пять звезд в 96,6% поездок на такси. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Go».

СМИ: в России поездки в такси могут подорожать в два раза

Отмечается, что самые высокие оценки ставят жители Ненецкого АО. На втором месте по этому показателю располагается Магаданская область, на третьем — Республика Ингушетия.

Ранее сообщалось, что сервис заказа роботакси, которыми управляет искусственный интеллект, был запущен в тестовом режиме в московском районе Ясенево. Отмечается, что участие в тестировании могут принять пользователи от 18 лет, однако приоритет будет у тех, кто заранее подавали заявку, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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