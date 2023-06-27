«Яндекс Go»: Россияне ставят пять звезд в 96,6% поездок на такси

Отмечается, что самые высокие оценки ставят жители Ненецкого АО. На втором месте по этому показателю располагается Магаданская область, на третьем — Республика Ингушетия.

Ранее сообщалось, что сервис заказа роботакси, которыми управляет искусственный интеллект, был запущен в тестовом режиме в московском районе Ясенево. Отмечается, что участие в тестировании могут принять пользователи от 18 лет, однако приоритет будет у тех, кто заранее подавали заявку, сообщает «Радиоточка НСН».

