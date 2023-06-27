«Яндекс Go»: Россияне ставят пять звезд в 96,6% поездок на такси
Россияне ставят пять звезд в 96,6% поездок на такси. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Go».
Отмечается, что самые высокие оценки ставят жители Ненецкого АО. На втором месте по этому показателю располагается Магаданская область, на третьем — Республика Ингушетия.
Ранее сообщалось, что сервис заказа роботакси, которыми управляет искусственный интеллект, был запущен в тестовом режиме в московском районе Ясенево. Отмечается, что участие в тестировании могут принять пользователи от 18 лет, однако приоритет будет у тех, кто заранее подавали заявку, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru