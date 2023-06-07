«Яндекс» в тестовом режиме запустил в Москве роботакси
Сервис заказа роботакси, которыми управляет искусственный интеллект, запущен в тестовом режиме в московском районе Ясенево, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».
В сообщении говорится, что участие в тестировании могут принять пользователи от 18 лет, однако приоритет будет у тех, кто заранее подавали заявку.
Уточняется, что стоимость поездки в беспилотном автомобиле составляет 100 рублей, при этом в салоне может находиться только один пассажир.
«Роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи. Заказать поездку можно в приложении «Яндекс Go», - заключили в компании.
Ранее глава правительства РВ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 сентября таксистам будет запрещено работать более 12 часов в сутки, сообщает RT.
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