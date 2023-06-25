СМИ: в России поездки в такси могут подорожать в два раза

С сентября планируется изменить правила для агрегаторов. Если передача заказов водителям без осуществляться без официальной лицензии, то за это предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят до трех тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч.

По словам экспертов, рынок рискует существенно сократиться, так как лицензия на пассажирские перевозки имеется лишь у одного из пяти таксистов. Рост стоимости поездок может произойти минимум в два раза. Другие специалисты считают, что цены способны взлететь пятикратно.

Как стало известно ранее, Федеральная государственная информационная система легкового такси начнёт функционировать в России с 1 сентября. Такие сроки её запуска в работу назвал министр транспорта Виталий Савельев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

