СМИ: в России поездки в такси могут подорожать в два раза
Осенью в России может вырасти стоимость перевозок в такси, сообщают «Известия».
С сентября планируется изменить правила для агрегаторов. Если передача заказов водителям без осуществляться без официальной лицензии, то за это предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят до трех тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч.
По словам экспертов, рынок рискует существенно сократиться, так как лицензия на пассажирские перевозки имеется лишь у одного из пяти таксистов. Рост стоимости поездок может произойти минимум в два раза. Другие специалисты считают, что цены способны взлететь пятикратно.
Как стало известно ранее, Федеральная государственная информационная система легкового такси начнёт функционировать в России с 1 сентября. Такие сроки её запуска в работу назвал министр транспорта Виталий Савельев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в России поездки в такси могут подорожать в два раза
- Кадыров: Пригожин «наплевал» на любовь к Отчизне
- СМИ: потери ВСУ станут важным уроком для США
- В Приморье ищут троих пропавших детей
- СМИ: в США упал в реку поезд с опасными веществами
- Стало известно о взрывах в Запорожье
- СМИ: постоянные потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире
- Решение Пригожина разочаровало офис Зеленского
- СМИ: американская разведка предупреждала Конгресс о наращивании сил ЧВК «Вагнер»
- Росавтодор: сняты все ранее введенные ограничения на трассах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru