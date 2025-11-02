ЯНАО лидирует по доступности и качеству медицинской помощи в России
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) признан лидером по доступности и качеству медицинской помощи в России, а Еврейская автономная область (ЕАО) заняла последнее место в рейтинге проекта «Если быть точным». Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным «Коммерсанта», ЯНАО выделяется максимальной зарплатой врачей — 241 тыс. руб. (рост в 2 раза за 10 лет), рекордной обеспеченностью педиатрами (14,5 на 10 тыс. детей) и фельдшерами скорой. Санкт-Петербург лидирует по специализированной помощи благодаря федеральным центрам и вузам, имея наибольшее число онкологов (1,37 на 10 тыс.) и бригад скорой (2 на 10 тыс.).
Белгородская область преуспела за счет реформ: 2,8 врача общей практики на 10 тыс. жителей, 22 центра семейной медицины, рост диспансерного наблюдения на 13%. Чувашия привлекла 1 тыс. медиков инвестициями в 729 млн руб. Северный Кавказ обеспечивает доступ к акушерам-гинекологам (до 8 на 10 тыс. в Ингушетии) благодаря развитой сети роддомов.
Регионы Крайнего Севера (Магадан, Чукотка) удерживают кадры зарплатами 183–184 тыс. руб. и «северными» льготами.
Теперь про аутсайдеров. В ЕАО критический дефицит узких специалистов: ни одного гастроэнтеролога, один уролог на регион; зарплаты на 16–24% ниже соседних. Курганская область имеет лишь 0,09 врача скорой на 10 тыс. (задержки до 8 часов), Псковская — 2 акушера-гинеколога при норме 4,5 и дефицит в 550 врачей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что темпы строительства новых медучреждений вырастут в 2026–2028 годах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Саратовской области нашли одни из самых дорогих грибов в мире
- Немецкая полиция задержала сирийца по подозрению в подготовке теракта в Берлине
- Мэра мексиканского города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых
- В туриндустрии объяснили популярность Вьетнама для россиян низкими ценами и отсутствием виз
- ЯНАО лидирует по доступности и качеству медицинской помощи в России
- СМИ: Почти 70 рейсов задержаны в аэропорту Сочи после ночной атаки БПЛА
- Россия возобновила импорт грузинского винограда после девятимесячного перерыва
- Эксперт: Мошенники используют День народного единства для новой схемы обмана
- Почти половина россиян находят деньги в куртке хотя бы раз в год
- Умер бывший главред «Известий» Иван Лаптев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru