ЯНАО лидирует по доступности и качеству медицинской помощи в России

По данным «Коммерсанта», ЯНАО выделяется максимальной зарплатой врачей — 241 тыс. руб. (рост в 2 раза за 10 лет), рекордной обеспеченностью педиатрами (14,5 на 10 тыс. детей) и фельдшерами скорой. Санкт-Петербург лидирует по специализированной помощи благодаря федеральным центрам и вузам, имея наибольшее число онкологов (1,37 на 10 тыс.) и бригад скорой (2 на 10 тыс.).

Белгородская область преуспела за счет реформ: 2,8 врача общей практики на 10 тыс. жителей, 22 центра семейной медицины, рост диспансерного наблюдения на 13%. Чувашия привлекла 1 тыс. медиков инвестициями в 729 млн руб. Северный Кавказ обеспечивает доступ к акушерам-гинекологам (до 8 на 10 тыс. в Ингушетии) благодаря развитой сети роддомов.

Регионы Крайнего Севера (Магадан, Чукотка) удерживают кадры зарплатами 183–184 тыс. руб. и «северными» льготами.

Теперь про аутсайдеров. В ЕАО критический дефицит узких специалистов: ни одного гастроэнтеролога, один уролог на регион; зарплаты на 16–24% ниже соседних. Курганская область имеет лишь 0,09 врача скорой на 10 тыс. (задержки до 8 часов), Псковская — 2 акушера-гинеколога при норме 4,5 и дефицит в 550 врачей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что темпы строительства новых медучреждений вырастут в 2026–2028 годах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».