Собянин: В 2026–2028 годах вырастут темпы строительства новых медучреждений

Власти Москвы в 2026 году выделят на городское здравоохранение 615 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

В городе продолжат комплексную реконструкцию корпусов лечебных учреждений, в том числе ГКБ имени В.В. Вересаева и имени Н.И. Пирогова, Морозовской ДГКБ.

«В ближайшие три года планируем возвести 52 медучреждения, включая настоящие “больницы будущего”, тем самым превысив в 1,3 раза темпы строительства медицинской инфраструктуры в предыдущие годы. Объекты будут возведены в том числе за инвесторские средства», — указал Собянин.

Планируется также продолжить разработку и внедрение новых московских стандартов амбулаторной и стационарной помощи, развивать новейшие цифровые решения и технологии искусственного интеллекта.

На строительство, проведение капитального и текущего ремонта, приобретение оборудования для учреждений здравоохранения в 2026 году направят 150 млрд рублей, в том числе 16 млрд от инвесторов. В 2026–2028 годах планируется строительство 52 объектов здравоохранения - почти 860 тысяч квадратных метров новых площадей, по 286 тысяч квадратных метров в год.

В следующем году ожидается введение в эксплуатацию новых корпусов Московской городской онкологической больницы № 62 в инновационном центре «Сколково». В 2026–2028-м будут возведены суперсовременные медицинские комплексы: десятиэтажный новый лечебно-диагностический комплекс Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского; шестиэтажный центр детской нейрореабилитации и ортопедии ДГКБ святого Владимира; многопрофильный комплекс ГКБ № 52; новый комплекс ГКБ имени В.П. Демихова; детский многопрофильный комплекс на улице Алябьева. Также планируется строительство следующей очереди больницы в Коммунарке, перинатального центра с центром женского здоровья ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, многопрофильного корпуса ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова.

Для управления системой экстренной помощи в столице создадут современный флагманский диспетчерский центр. К 2030 году Москва завершит формирование нового каркаса стационарной медпомощи. При этом для улучшения ее качества будет продолжено совершенствование клиентских путей для лечения онкологических, гематологических, нефрологических заболеваний. По аналогии с ними планируется внедрить клиентские пути по другим основным профилям.

В рамках внедрения нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в Москве продолжат создавать центры женского здоровья, предоставляющие широкий спектр лечебных и диагностических возможностей. Сеть таких учреждений охватит весь город. Также будет продолжено внедрение первой в России программы по поддержке репродуктивного здоровья «Стану мамой».

Почти 42 млрд рублей с учетом средств ОМС направят в следующем году на оказание высокотехнологичной медпомощи по всем профилям, в том числе наиболее востребованным. Будет продолжаться развитие инновационных методов лечения, в том числе высокоточных и малотравматичных операций с применением робототехники, эндопротезирования, трансплантации органов. Искусственный интеллект в ближайшие годы станет базовой медицинской технологией в Москве, цифровой ассистент будет помогать врачам определять тактику лечения, регистрировать и обрабатывать данные.

Свыше 66 млрд рублей направят на обеспечение горожан бесплатными или льготными лекарствами, медизделиями, специализированным питанием при лечении и профилактике угрожающих жизни заболеваний. При этом в столице продолжится рост производства медикаментов и изделий, выпускаемых городскими фармпредприятиями. В рамках офсетных контрактов в следующем году будут вести поставки иммунодепрессантов и лекарств для лечения различных заболеваний.

