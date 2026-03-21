Росреестр назвал самые популярные названия улиц в России

Наиболее популярными названиями улиц в России считаются Октябрьская, Ленина и Советская. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Как отметили в ведомстве в стране десятки тысяч улиц с одинаковыми названиями.

«Исходя из нашего Государственного каталога географических названий, импровизированный хит-парад самых часто встречающихся улиц выглядит так: Октябрьская (и вариации вроде "Х-летия Октября"), Ленина, Советская», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в десятку самых популярных названий улиц вошли Гагарина, Победы, Кирова, Мира, Пушкина, Садовая и Заречная.

Ранее в Росреестре назвали деревни и села с самыми короткими названиями.

