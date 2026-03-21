Росреестр назвал самые популярные названия улиц в России
Наиболее популярными названиями улиц в России считаются Октябрьская, Ленина и Советская. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росреестра.
Как отметили в ведомстве в стране десятки тысяч улиц с одинаковыми названиями.
«Исходя из нашего Государственного каталога географических названий, импровизированный хит-парад самых часто встречающихся улиц выглядит так: Октябрьская (и вариации вроде "Х-летия Октября"), Ленина, Советская», - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в десятку самых популярных названий улиц вошли Гагарина, Победы, Кирова, Мира, Пушкина, Садовая и Заречная.
Ранее в Росреестре назвали деревни и села с самыми короткими названиями.
Горячие новости
- Россиян предупредили о риске эпидемии ожирения
- В Ростовской области сбили около 90 украинских БПЛА
- ОСК заявила о выходе на ритмичное серийное производство кораблей для ВМФ
- Россиянка Исакова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в КНР
- Росреестр назвал самые популярные названия улиц в России
- Цели достигнуты? Трамп объявил о возможном свертывании военных усилий на Ближнем Востоке
- В Уфе два беспилотника упали на строящийся дом
- Россиянка Александрова прошла в третий круг турнира WTA в Майами
- Гутерреш: ООН сотрудничает с Советом мира в Газе
- Военные сбили над Россией 283 украинских БПЛА