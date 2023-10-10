«Ничего не делают»: Средняя производительность труда в России составила 17%
HR-эксперт Гарри Мурадян заявил в эфире НСН, что сотрудники не готовы брать дополнительную работу даже при повышении зарплаты.
Средняя производительность труда в России составляет 17%, то есть, по факту сотрудники решают свои личные проблемы на рабочем месте, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН.
Россияне не готовы работать больше и интенсивнее при повышении зарплаты, к такому выводу пришли ученые из ВШЭ. Феномен они назвали «ловушкой мотивации» и объяснили им рекордное с 2009 года падение производительности труда (на 3,6% в 2022 году), пишет «Независимая газета». Так, 31,8% россиян ответили, что у них другие приоритеты, а 19,5% честно признались, что и так работают на пределе возможностей. При этом 48% готовы работать больше, но в случае повышения зарплаты на 65%. Мурадян раскрыл суть проблемы.
«В России довольно низкая средняя производительность труда, около 17%. Проще говоря, большую часть времени работники ничего не делают – пьют кофе, в курилке общаются, в соцсетях сидят, решают домашние задачи. Поэтому комично говорить, что россияне берут себе дополнительную нагрузку на рабочем месте. Если работать продуктивнее, можно и зарабатывать больше. Мы не говорим, конечно, про заводы и производства, так как там уровень контроля другой», - рассказал он.
При этом он добавил, что сегодня прослеживается тенденция «подработок», когда сотрудники не готовы брать дополнительные задачи на текущем месте, но готовы пробовать себя в сторонних проектах
«На данный момент все больше мы наблюдаем тенденцию, когда сотрудники берут какие-то дополнительные проекты, подработку со стороны. То есть, они не берут больше работы на текущем месте, а ищут другой опыт. Занятость варьируется от одной отрасли к другой, в одном месте у нас перебор кадров – маркетинг, финансы, юриспруденция, а в других отраслях острый дефицит кадров – IT-отрасль, например», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что каждый шестой россиянин недоволен своей работой, каждый третий в 2024 году намерен ее сменить, а четверть - освоить новую профессию. Сейчас россияне стали реже увольняться по собственному желанию, заявил юрист в области трудового права Олег Бабич «Радиоточке НСН».
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