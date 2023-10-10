«Ничего не делают»: Средняя производительность труда в России составила 17%

«В России довольно низкая средняя производительность труда, около 17%. Проще говоря, большую часть времени работники ничего не делают – пьют кофе, в курилке общаются, в соцсетях сидят, решают домашние задачи. Поэтому комично говорить, что россияне берут себе дополнительную нагрузку на рабочем месте. Если работать продуктивнее, можно и зарабатывать больше. Мы не говорим, конечно, про заводы и производства, так как там уровень контроля другой», - рассказал он.

При этом он добавил, что сегодня прослеживается тенденция «подработок», когда сотрудники не готовы брать дополнительные задачи на текущем месте, но готовы пробовать себя в сторонних проектах

«На данный момент все больше мы наблюдаем тенденцию, когда сотрудники берут какие-то дополнительные проекты, подработку со стороны. То есть, они не берут больше работы на текущем месте, а ищут другой опыт. Занятость варьируется от одной отрасли к другой, в одном месте у нас перебор кадров – маркетинг, финансы, юриспруденция, а в других отраслях острый дефицит кадров – IT-отрасль, например», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что каждый шестой россиянин недоволен своей работой, каждый третий в 2024 году намерен ее сменить, а четверть - освоить новую профессию. Сейчас россияне стали реже увольняться по собственному желанию, заявил юрист в области трудового права Олег Бабич «Радиоточке НСН».

