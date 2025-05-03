Помощник президента России Миронов направил подарки ветеранам в Ярославской области

Миронов с 2016 по 2021 год возглавлял Ярославскую область.

Подарки для всех участников ВОВ от Миронова отправятся во все уголки Ярославской области на знаменитом военном автомобиле ГАЗ-67 1943 года выпуска. Первым почетное поздравление принял Михаил Пеймер – старейший участник войны, проживающий в регионе, которому в этом году исполнилось 102 года. В ответ Михаил Николаевич передал Миронову свои слова благодарности и стихотворение собственного сочинения «Гимн поколению», которое написал в честь 80-летия Победы.

Ранее стало известно, что телебашни, входящие в Российскую телевизионную радиовещательную сеть (РТРС), 9 мая включат праздничную подсветку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

