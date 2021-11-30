Якутия продлила срок действия ковидных ограничений

Власти Якутии продлили введённые в регионе ограничительные меры по коронавирусу по 15 января 2022 года. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, соответствующий указ подписал якутский глава Айсен Николаев.

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В частности, в республике продолжит действовать система QR-кодов для допуска граждан в места массового скопления людей. Также действуют справка о перенесённом заболевании или медотвод с отрицательным ПЦР-тестом (72 часа).

Кроме того, для граждан старше 60 лет, не прошедших полную вакцинацию, в Якутии остаётся в силе режим самоизоляции по месту проживания. Такие же правила действуют в отношении лиц, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии.

Ранее власти Челябинской области объявили о вводе с 1 декабря обязательной вакцинации от COVID-19 для граждан старше 60 лет, а также для студентов средних учебных заведений, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинЯкутия
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