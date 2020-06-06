В ПФР предупредили о новом мошенничестве - с «пересчетом пенсий»
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о росте жалоб на навязывание платных услуг за «перерасчет пенсий». Мошенническая схема предполагает незначительный перерасчет пенсионной выплаты при оплате кратно большей суммы за ее оформление, информирует Газета.ru со ссылкой на Главное управление региональной безопасности Подмосковья.
Отмечается, что в среднем перерасчет составил порядка 50 рублей, а сумма за его оформление доходила до 900 рублей.
В ПФР рассказали, что граждане могут получать СМС-рассылку с предложениями о перерасчете пенсии с интернет-ресурсов под видом портала Госуслуг. Также предупредили, что мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда России, и призвали не предоставлять данные своей банковской карты или счета, не вводить коды из СМС-сообщений на незнакомых Интернет-ресурсах.
Напомним, сотрудники госачисления пенсий информаций, уточняет RT.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН прокомментировал идею выплачивать надбавки к пенсии не с 80, а с 75 лет. Он усомнился, что эти благие намерения осуществятся.
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