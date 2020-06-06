В ПФР предупредили о новом мошенничестве - с «пересчетом пенсий»

Отмечается, что в среднем перерасчет составил порядка 50 рублей, а сумма за его оформление доходила до 900 рублей.

В ПФР рассказали, что граждане могут получать СМС-рассылку с предложениями о перерасчете пенсии с интернет-ресурсов под видом портала Госуслуг. Также предупредили, что мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда России, и призвали не предоставлять данные своей банковской карты или счета, не вводить коды из СМС-сообщений на незнакомых Интернет-ресурсах.

Напомним, сотрудники госачисления пенсий информаций, уточняет RT.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН прокомментировал идею выплачивать надбавки к пенсии не с 80, а с 75 лет. Он усомнился, что эти благие намерения осуществятся.

