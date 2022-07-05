«Яблочный» ценопад: Технику Apple сейчас выгоднее покупать на маркетплейсах
Если курс валют будет сохранятся на сегодняшнем уровне, то техника Apple будет стоит в районе 1000 долларов за гаджет, сказал НСН эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Цены в крупных магазинах на телефоны, планшеты и другую продукции Apple снижаются, но незначительно, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в разговоре Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее магазины сети re:Store начали ввозить в Россию продукцию Apple через механизм параллельного импорта. В первую очередь были поставлены iPhone и MacBook.
«Цены в крупных магазинах незначительно снижаются, но не настолько сильно, как можно получить выгоду на маркетплейсах. Я на днях купил планшет за 21 тысячу рублей, у нас он стоит 28 тысяч. Если бы я согласился подождать его месяц, то вообще бы за 19 тысяч приобрел», - говорит Корнейчук.
При сохранении действующего курса валют, говорит эксперт, цены со временем придут к политики Apple – 1000 долларов за гаджет.
«Если магазин продает устройство не за 50-60 тысяч рублей, а за 120, то очевидно, что он закладывает большую наценку. Найдется конкурент, который поставит товар дешевле и таким образом цены придут к нормальным показателям», - отметил Корнейчук.
В выигрыше, по его словам, могут остаться небольшие магазины с именем и репутацией.
«Владельцы могут сделать крупные заказы техники, но продавать товар, к примеру, дешевле на две тысячи, чем в re:Store. Интернет-аудитория начнет тянуться к этому продавцу, если у него есть репутация, гарантия», - резюмировал Корнейчук.
Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко в разговоре с НСН заявил, что составители списка товаров параллельного импорта включили в него компании, которых уже нет. В Минпромторге ответили, что список будет скорректирован.
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