«Яблочный» ценопад: Технику Apple сейчас выгоднее покупать на маркетплейсах

Цены в крупных магазинах на телефоны, планшеты и другую продукции Apple снижаются, но незначительно, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в разговоре Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее магазины сети re:Store начали ввозить в Россию продукцию Apple через механизм параллельного импорта. В первую очередь были поставлены iPhone и MacBook.

«Цены в крупных магазинах незначительно снижаются, но не настолько сильно, как можно получить выгоду на маркетплейсах. Я на днях купил планшет за 21 тысячу рублей, у нас он стоит 28 тысяч. Если бы я согласился подождать его месяц, то вообще бы за 19 тысяч приобрел», - говорит Корнейчук.

При сохранении действующего курса валют, говорит эксперт, цены со временем придут к политики Apple – 1000 долларов за гаджет.

«Если магазин продает устройство не за 50-60 тысяч рублей, а за 120, то очевидно, что он закладывает большую наценку. Найдется конкурент, который поставит товар дешевле и таким образом цены придут к нормальным показателям», - отметил Корнейчук.

В выигрыше, по его словам, могут остаться небольшие магазины с именем и репутацией.

«Владельцы могут сделать крупные заказы техники, но продавать товар, к примеру, дешевле на две тысячи, чем в re:Store. Интернет-аудитория начнет тянуться к этому продавцу, если у него есть репутация, гарантия», - резюмировал Корнейчук.

Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко в разговоре с НСН заявил, что составители списка товаров параллельного импорта включили в него компании, которых уже нет. В Минпромторге ответили, что список будет скорректирован.

