Составили на скорую руку: Ретейлеры «разнесли» список параллельного импорта от Минпромторга
Аналитики рынка ретейла объяснили "Радиоточке НСН", почему Минпромторгу следует пересмотреть список параллельного импорта.
Составители списка товаров параллельного импорта включили в него компании, которых уже нет, заявил предприниматель Дмитрий Потапенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее «Русбренд» предложил исключить из перечня на параллельный импорт товары зарубежных производителей, которые остались в России. В числе таких брендов оказались Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, «Чистая линия», «Сто рецептов красоты» и другие. Среди производителей моющих средств – Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, Tiret. На необходимость пересмотра списка указал также и Дмитрий Потапенко.
«Составители списка товаров параллельного импорта включили в него компании, которых уже нет. К примеру, в автопромышленности давно не существует бренда Rover, поэтому список товаров параллельного импорта будет пересматриваться», - отметил он.
Нелогичность списка также подтвердил вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестанционарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.
«Параллельный импорт, как говорили в правительстве, разрешается там, где производитель уходит из России. А если он не уходит, то какая логика, чтобы был параллельный импорт. Получается, что мы ухудшаем позицию тех, кто остался», - сказал он Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
В «Русбренде» считают, что исключение этих брендов позволит не допустить ввоза контрафактной и некачественной продукции. «В каждой стране существуют свои требования к производству товаров, но главное, чтобы они были безопасны», - отметил Потапенко.
В свою очередь, вице-президент «Опоры России» считает, что товары одного бренда, произведенные в разных странах, практически идентичны друг другу. «Продукция, произведенная за рубежом, ничем особо не отличается от той, что производится в России», - уточнил Максимов.
Ранее в России появились первые вакансии для специалистов по параллельному импорту. В Москве соискателям предлагают зарплату от ста тысяч рублей. Однако основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заверил "Радиоточку НСН", что слово «параллельный» не станет синонимом повышенной зарплаты.
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