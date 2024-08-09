«Там просто и гениально»: Куклачев призвал не блокировать «сказочный» YouTube
Художественный руководитель Театра кошек в эфире НСн прищнался, что ему не удалось подружиться с Telegram, при этом он назвал гениальной простоту YouTube.
Художественный руководитель Театра кошек, народный артист России Юрий Куклачев в интервью НСН высказался против блокировок видеохостинга YouTube.
Начиная с 8 августа, пользователи по всей России жалуются на отсутствие доступа к сервису YouTube или сильное замедление его работы. На момент выхода материала в Москве проблема сохраняется: при заходе на YouTube с компьютера видео не открываются, при этом при их просмотре с телефона никаких проблем нет.
«Я расстроился. Даже Telegram меня не очень устраивает. А YouTube – так просто, так хорошо набираешь: музыка сказочная, молитва такая-то, рассказ такой-то, лекция по квантовой физике – гениально! Пока в Telegram что-то найдешь - какие-то сложности, а здесь в поисковой строке набираешь – и сказка. Я не знаю, что получится с российским площадками, но я бы не блокировал YouTube», - сказал Куклачев.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с «Радиоточкой НСН» ранее допустил, что российские власти могли принять решение о временном замедлении YouTube, чтобы оценить реакцию общества на проблемы с любимым сервисом.
На фоне проблем с YouTube в пресс-службе VK сообщили, что в первую неделю августа количество установок приложения «VK Видео» увеличилось в 4,5 раза по сравнению с среднемесячными показателями июля, а число поисковых запросов в этом сервисе выросло на 86%.
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