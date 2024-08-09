«Там просто и гениально»: Куклачев призвал не блокировать «сказочный» YouTube

«Я расстроился. Даже Telegram меня не очень устраивает. А YouTube – так просто, так хорошо набираешь: музыка сказочная, молитва такая-то, рассказ такой-то, лекция по квантовой физике – гениально! Пока в Telegram что-то найдешь - какие-то сложности, а здесь в поисковой строке набираешь – и сказка. Я не знаю, что получится с российским площадками, но я бы не блокировал YouTube», - сказал Куклачев.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с «Радиоточкой НСН» ранее допустил, что российские власти могли принять решение о временном замедлении YouTube, чтобы оценить реакцию общества на проблемы с любимым сервисом.

На фоне проблем с YouTube в пресс-службе VK сообщили, что в первую неделю августа количество установок приложения «VK Видео» увеличилось в 4,5 раза по сравнению с среднемесячными показателями июля, а число поисковых запросов в этом сервисе выросло на 86%.

