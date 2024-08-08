«Оценка настроений и трафика»: Клименко назвал цели временного замедления YouTube
Если власти получат удовлетворительную оценку замедления YouTube по разным критериям, то примут решение об окончательной блокировке видеохостинга, отметил в эфире НСН Герман Клименко.
Власти приняли решение о временном замедлении видеохостинга YouTube, чтобы оценить настроения в обществе на этот счет и то, в какой сервис распределится трафик, допустил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что YouTube планирует возобновить свою работу без ограничений в России в ближайшие дни. По словам аналитика, если не возникнет непредвиденных обстоятельств, блокировка будет снята уже через полтора дня. Он отметил, что пока информацию можно считать «слухом от информированных источников, имеющих отношение к ситуации». Клименко назвал причины временного замедления YouTube.
«У каждого своя версия. Думаю, что моя версия ближе к истине – это эксперимент, чтобы оценить последствия. Собственно говоря, когда замедляли Twitter, Роскомнадзор демонстрировал тогда, что его оборудование на сети работает. Не очень понятно было, как замедляли: замедляем только видео, текст не замедляем и так далее. Тогда Роскомнадзор тестировал первый раз после позорной истории с Telegram то, как работает оборудование. Сейчас основная проблема с YouTube в том, что считается, что это социальный сервис, что при его закрытии граждане потеряют и самое главное, что возникнет внутренняя социальная напряженность. Уверен, что сейчас идет съем настроений общества и оценка, куда распределится трафик», – сказал Клименко.
Он считает, что если власти получат удовлетворительную оценку замедления YouTube по разным критериям, то примут решение об окончательной блокировке видеохостинга.
«Была версия, что Rutube не выдержит и все уйдут в VK. Сейчас YouTube работает, но неприемлемо, то есть, куда-то бегут люди, блогеры… Логика процесса в том, что если получится удовлетворительное решение, то, наверное, замедление перейдет в блокировку. А если неудовлетворительное решение, то ничего не произойдет, все это постепенно пропадет. Было много предположений, что когда запретят продукты Meta (корпорация признана экстремистской и запрещена в РФ), будут чуть ли не бунты в России, но ничего не произошло… Сейчас не выходят, все нормально, но блогеры возмущаются. При этом сегодня они возмущаются, а уже завтра на Rutube вещают. В зависимости от этой оценки будут дальше развиваться события», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что число скачиваний приложения «VK Видео» выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений после замедления YouTube в России, передает «Радиоточка НСН».
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