Установки «VK видео» выросли до 250 тысяч в сутки на фоне замедления YouTube

Отмечается, что суточное время просмотра видеороликов всеми пользователями в первую неделю августа увеличилось на 25%, превысив совокупные 10,5 млн часов. При этом количество поисковых запросов в «VK видео» выросло на 86%.

В VK подчеркнули, что чаще всего в приложении ищут каналы блогеров, популярные развлекательные шоу, а также научно-популярный, образовательный контент и контент для детей. В топе запросов фигурируют, в частности, новости с Олимпиады-2024.

Ранее сообщалось, что YouTube перестал у части пользователей в РФ воспроизводить видео в высоком качестве (1080р и выше) на большинстве популярных браузеров на десктопах: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Yandex Browser. О начале процесса замедления YouTube российские власти сообщили в конце июля, передает «Радиоточка НСН».

