«Не знаю, кто это!»: Сокуров послал Милонова к Матвиенко в ответ на обвинения градозащитников
Градозащитное движение Петербурга поддерживали Путин и Матвиенко, сказал в эфире НСН Сокуров, напутствовав «флагом в руки» смелых депутатов.
Кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что не знает о депутате Виталии Милонове и удивлен, что тот выступает против позиции президента РФ и спикера Совфеда.
Милонов накануне заявил НСН, что градозащитное движение Петербурга не принесло никакой пользы городу и выполняло функции «наемных убийц» в интересах «кровавых девелоперов». Так депутат Госдумы отреагировал на открытое письмо Сокурова, возмущенного разгоном этого движения.
«Кто это, Милонов? Я не знаю, кто этот человек, я его никогда не видел. Пусть эти люди, тем более он депутат, обращаются к главе Совета Федерации (Валентине Матвиенко – прим. НСН), которая участвовала в формировании в Петербурге градозащитного движения. Если теперь все они выступают и против президента, и против главы Совфеда, которые поддерживали градозащитное движение, флаг им в руки, смелые ребята. Это все, что я могу сказать на такие странные заявления депутата Госдумы. Оказывается, у нас есть такие смелые депутаты», - сказал Сокуров.
По его словам, градозащитникам Петербурга удалось создать уникальную систему законов, которые сейчас хотят отменить.
«Нам удалось начать создавать целую систему градозащитных и градостроительных законов, которых ни в одном городе России не было и нет до сих пор. Эти законы не позволяли бы разрушать город, уничтожать его историческую сущность и сам его замысел. Это незавершенная работа, и то, что происходит в городе сейчас, это первые шаги к тому, чтобы отменить все эти законы и пересмотреть сделанную нами работу», - подчеркнул режиссер.
Сокуров также заявил, что в комиссии по градозащитным проблемам, которую ему обещал создать председатель законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, будут «не те люди».
«Мне было сказано, что будет попытка создания такой комиссии. Но в нее не войдут люди, которые должны туда входить, на мой взгляд. Это уже говорит о том, что ситуация остается напряженной», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Сокуров обнародовал открытое письмо, в котором рассказал, что встречался с Бельским и передал ему копию письма губернатору города, «где изложен мой протест против разгона градозащитного движения в Петербурге».
Со своей стороны, депутат Госдумы из Петербурга Виталий Милонов сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что «градозащитная тусовочка» за деньги выполняла заказы девелоперов по устранению конкурентов. По его утверждению, об этом в городе на Неве знали все.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 659 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 687 / сут.
- СМИ: Задержан министр транспорта Красноярского края
- Порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерного сообщения с Россией
- Путин и Лукашенко обсудили по телефону реализацию торгово-экономических проектов
- Путин ограничил ставку по льготной ипотеке 7%
- Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну
- ВОЗ: Более 1,7 тысячи человек погибли из-за жары в Испании и Португалии
- Пушилин объявил о блокировке Google в ДНР
- Крутой стал новым послом Белоруссии в России
- Хорватия и Греция: правительство России расширило список недружественных стран
- Куриное мясо подорожает в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru