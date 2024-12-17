«Я должна спасти ребёнка»: Седокова вышла на связь после смерти бывшего супруга
Певица и ведущая Анна Седокова вышла на связь после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы и попросила общественность не распространять информацию о трагедии.
«Я вас очень сильно прошу, пожалуйста. У меня ребенок, он маленький. Он ничего не должен знать. Я должна спасти своего ребенка от этой информации», - сказала Седокова на видео в своих соцсетях.
По словам певицы, последние годы она «жила в аду».
Ранее сообщалось, что экс-супруг Седоковой 17 декабря покончил с собой в Москве. В его мобильном телефоне стояла заставка с надписью «Позвоните Ане» и ее телефонным номером. За день до этого мужчина поздравил бывшую жену с днем рождения в соцсетях.
Пара поженилась в 2020 году, а через четыре года развелась. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и «Химки», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru