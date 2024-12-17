«Я должна спасти ребёнка»: Седокова вышла на связь после смерти бывшего супруга

Певица и ведущая Анна Седокова вышла на связь после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы и попросила общественность не распространять информацию о трагедии.

«Я вас очень сильно прошу, пожалуйста. У меня ребенок, он маленький. Он ничего не должен знать. Я должна спасти своего ребенка от этой информации», - сказала Седокова на видео в своих соцсетях.