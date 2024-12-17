СМИ: Бывший муж Седоковой покончил с собой в Москве

В его мобильном телефоне стояла заставка с надписью «Позвоните Ане» и ее телефонным номером. 16 декабря мужчина поздравил бывшую жену с днем рождения в соцсетях.

Пара поженилась в 2020 году, а через четыре года развелись. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и «Химки».

Выступления Седоковой подорожали после ее развода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

