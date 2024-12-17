СМИ: Бывший муж Седоковой покончил с собой в Москве
17 декабря 202406:02
Экс-супруг певицы и ведущей Анны Седоковой 17 декабря покончил с собой в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
В его мобильном телефоне стояла заставка с надписью «Позвоните Ане» и ее телефонным номером. 16 декабря мужчина поздравил бывшую жену с днем рождения в соцсетях.
Пара поженилась в 2020 году, а через четыре года развелись. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и «Химки».
Выступления Седоковой подорожали после ее развода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru