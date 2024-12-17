СМИ: Бывший муж Седоковой покончил с собой в Москве

Экс-супруг певицы и ведущей Анны Седоковой 17 декабря покончил с собой в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Певица Анна Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой

В его мобильном телефоне стояла заставка с надписью «Позвоните Ане» и ее телефонным номером. 16 декабря мужчина поздравил бывшую жену с днем рождения в соцсетях.

Пара поженилась в 2020 году, а через четыре года развелись. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и «Химки».

Выступления Седоковой подорожали после ее развода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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