Певица Анна Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой
Певица Анна Седокова развелась с латвийским баскетболистом баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом со ссылкой на судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы сообщает РИА Новости.
Тимма с 2015 по 2021 годы играл за российские баскетбольные клубы «Зенит» и «Химки». С Седоковой они расписались в сентябре 2020 года, а спустя четыре года певица обратилась в суд с исковым заявлением о разводе.
«Исковое заявление удовлетворено», - указали в суде, отметив, что ни Седокова, ни Тимма на заседание не явились.
Ранее американская певица Бритни Спирс официально развелась со своим супругом, актёром и фитнес-тренером Сэмом Асгари, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певица Анна Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой
- Милонов призвал не травить педагога из Лобни за задание представить себя Муму
- В Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы РФ
- Лукашенко помиловал еще 29 осужденных по обвинению в экстремизме
- Потери ВСУ в Курской области превысили 39 460 военнослужащих
- Депутат Милонов заявил, что в России не будут признавать иноагентом Санта-Клауса
- В Сферуме зарегистрировались почти все российские школы и педагоги
- ФСИН опровергла гибель экс-сотрудника при подрыве внедорожника в Донецке
- Аудитория сервиса VK Видео превысила 72 млн человек
- В Кремле заявили, что не обязаны объявлять о предоставлении убежища Асаду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru