Певица Анна Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова развелась с латвийским баскетболистом баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом со ссылкой на судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы сообщает РИА Новости.

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Тимма с 2015 по 2021 годы играл за российские баскетбольные клубы «Зенит» и «Химки». С Седоковой они расписались в сентябре 2020 года, а спустя четыре года певица обратилась в суд с исковым заявлением о разводе.

«Исковое заявление удовлетворено», - указали в суде, отметив, что ни Седокова, ни Тимма на заседание не явились.

Ранее американская певица Бритни Спирс официально развелась со своим супругом, актёром и фитнес-тренером Сэмом Асгари, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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