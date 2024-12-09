Певица Анна Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой

Тимма с 2015 по 2021 годы играл за российские баскетбольные клубы «Зенит» и «Химки». С Седоковой они расписались в сентябре 2020 года, а спустя четыре года певица обратилась в суд с исковым заявлением о разводе.

«Исковое заявление удовлетворено», - указали в суде, отметив, что ни Седокова, ни Тимма на заседание не явились.

Ранее американская певица Бритни Спирс официально развелась со своим супругом, актёром и фитнес-тренером Сэмом Асгари, сообщает RT.

