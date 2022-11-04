Депутат Шеремет: Зеленский боится личной встречи с Путиным

Ранее Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин, напоминает RT. При этом российский лидер еще не принял решения об участии в мероприятии, однако не исключил своего личного присутствия, пишет Ura.ru.

Как отметил Шеремет, украинский президент «просто струсил».

«За глаза он может много чего наговорить в своих видеороликах, щеки надувать, храбриться, но когда приходит время личных переговоров, когда приходит время посмотреть в глаза, то сразу дает заднюю. Причина такого его поведения очевидна - он боится встречи с нашим президентом», — отметил Шеремет.

По мнению депутата, Зеленскому остается лишь начать оправдываться «за то, что разбазарил свою страну и отдал украинский народ на заклание в угоду западных геополитических интересов». Кроме того, Шеремет высказал мнение, что участие украинского президента в саммите G20 не нужно: на мероприятии будут «настоящие хозяева Украины» — власти США и Великобритании.

