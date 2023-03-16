Wildberries временно приостановила списания с пунктов выдачи за подмену товаров
Компания Wildberries объявила о временной приостановке списаний с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за подмену товаров, сообщает пресс-служба онлайн-ретейлера.
В сообщении говорится, что проблема подмен «крайне чувствительная для предпринимателей и продавцов».
На фоне конфликтной ситуации с некоторыми ПВЗ в Wildberries приняли решение усилить контроль для предотвращения возможного мошенничества.
«С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнёрских ПВЗ и менеджеров, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях», - добавили в пресс-службе.
Ранее компания Wildberries объявила о закрытии нескольких пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые выбрали «нецивилизованные формы диалога», сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Силуанов: единовременный платеж в бюджет РФ затронет лишь 10% компаний
- Россия прекратила расчеты с Арменией в евро и долларах
- Доллар и евро обновили максимумы к рублю с апреля 2022 года
- Пригожин прокомментировал блокировку рекламы ЧВК «Вагнер» на Pornhub
- Wildberries временно приостановила списания с пунктов выдачи за подмену товаров
- Россияне смогут посетить Мозамбик без визы
- В Ростове-на-Дону загорелось погрануправление ФСБ
- Володин заявил, что отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта
- Пушилин: ВСУ сбрасывают боеприпасы с беспилотников на мирных жителей
- В Кремле отреагировали на заявления Госдепа о ДСНВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru