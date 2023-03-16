Wildberries временно приостановила списания с пунктов выдачи за подмену товаров

В сообщении говорится, что проблема подмен «крайне чувствительная для предпринимателей и продавцов».

На фоне конфликтной ситуации с некоторыми ПВЗ в Wildberries приняли решение усилить контроль для предотвращения возможного мошенничества.

«С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнёрских ПВЗ и менеджеров, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях», - добавили в пресс-службе.

Ранее компания Wildberries объявила о закрытии нескольких пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые выбрали «нецивилизованные формы диалога», сообщает НСН.

