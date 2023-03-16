Wildberries временно приостановила списания с пунктов выдачи за подмену товаров

Компания Wildberries объявила о временной приостановке списаний с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за подмену товаров, сообщает пресс-служба онлайн-ретейлера.

«Много жалоб, встречи в ФАС» : Адвокат оценил перспективы коллективного иска к Wildberries

В сообщении говорится, что проблема подмен «крайне чувствительная для предпринимателей и продавцов».

На фоне конфликтной ситуации с некоторыми ПВЗ в Wildberries приняли решение усилить контроль для предотвращения возможного мошенничества.

«С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнёрских ПВЗ и менеджеров, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях», - добавили в пресс-службе.

Ранее компания Wildberries объявила о закрытии нескольких пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые выбрали «нецивилизованные формы диалога», сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МагазиныИнтернет-торговляПродажаОнлайн
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры