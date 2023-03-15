Компания Wildberries подтвердила закрытие некоторых пунктов выдачи
Компания Wildberries объявила о закрытии нескольких пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и вывозе из них товаров, принадлежащих маркетплейсу и продавцам.
В заявлении компании говорится, что в целях безопасности будет приостановлено сотрудничество с «партнёрами», выбравшими «нецивилизованные формы диалога», угрозы и попытки сорвать работу офиса.
«Покупателей мы проинформировали о переносе их заказов в другие ПВЗ», - добавили в Wildberries.
Ранее ПВЗ маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге начали закрываться из-за массовой забастовки сотрудников, недовольных новой системой штрафов, сообщают «Невские новости».
Также к забастовке присоединились ПВЗ и в других регионах, напоминает НСН.
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