Wildberries опроверг сообщения о повышении платы за обратную доставку

Онлайн-ритейлер заверил, что ранее установленные условия продолжают действовать. Появившаяся 30 ноября информация о повышении платы не соответствует действительности, заявили в компании.

«Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов», - говорится в сообщении.

Ранее маркетплейсы Ozon и Wildberries подвергли критике основные положения законопроекта об электронной торговле. В частности, недовольство площадок вызвала инициатива, которая налагает на них обязательства возвращать или обменивать товар, передает «Радиоточка НСН».

