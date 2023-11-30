Wildberries опроверг сообщения о повышении платы за обратную доставку
Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о повышении стоимости обратной доставки. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Онлайн-ритейлер заверил, что ранее установленные условия продолжают действовать. Появившаяся 30 ноября информация о повышении платы не соответствует действительности, заявили в компании.
«Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов», - говорится в сообщении.
Ранее маркетплейсы Ozon и Wildberries подвергли критике основные положения законопроекта об электронной торговле. В частности, недовольство площадок вызвала инициатива, которая налагает на них обязательства возвращать или обменивать товар, передает «Радиоточка НСН».
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