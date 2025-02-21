СМИ: Wildberries и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»
Wildberries и Avito выступили против обязательной аутентификации продавцов на российских маркетплейсах через портал «Госуслуги», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы компаний.
По данным издания, представители объединенной компании Wildberries и Russ уточнили, что подобная практика помешает развитию международной онлайн-торговли, что приведет к сокращению зарубежных товаров на маркетплейсе.
В Avito при этом допустили, что обязательная аутентификация приведет к тому, что ряд пользователей вовсе откажется от регистрации ради единичных продаж.
Ранее правительство внесло в Госдуму инициативу, которая среди прочего предлагает для борьбы с мошенничеством идентификацию пользователей онлайн-площадок через «Госуслуги», напоминает «Радиоточка НСН».
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