СМИ: Wildberries и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

По данным издания, представители объединенной компании Wildberries и Russ уточнили, что подобная практика помешает развитию международной онлайн-торговли, что приведет к сокращению зарубежных товаров на маркетплейсе.

В Avito при этом допустили, что обязательная аутентификация приведет к тому, что ряд пользователей вовсе откажется от регистрации ради единичных продаж.

Ранее правительство внесло в Госдуму инициативу, которая среди прочего предлагает для борьбы с мошенничеством идентификацию пользователей онлайн-площадок через «Госуслуги», напоминает «Радиоточка НСН».

