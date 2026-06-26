СМИ: В Москве задержан начальник управления Минпромторга
Следственный комитет России задержал на рабочем месте высокопоставленного чиновника Минпромторга Валентина Цупруна по подозрению в коррупции. Факт задержания РБК подтвердили в пресс-службе ведомства.
Задержанный занимает пост начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения. В министерстве заявили, что оказывают активное содействие следственным органам в расследовании данного дела.
Возглавляемое Цупруном подразделение отвечает за разработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в указанных отраслях промышленности.
Ранее в Москве задержали экс-гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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