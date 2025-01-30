Wildberries запустил онлайн-чаевые для курьеров и менеджеров ПВЗ

Объединенная компания Wildberries и Russ «РВБ» запустила в тестовом формате сервис онлайн-чаевых для курьеров и менеджеров пунктов выдачи заказов. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«Покупатели смогут по желанию дополнительно отблагодарить за хорошее обслуживание менеджеров пунктов выдачи и курьеров маркетплейса», — отмечается в сообщении.

Клиенты Wildberries смогут оставить чаевые через приложение в течение недели после получения заказа. В сервисе можно выбрать определенную сумму или ввести свою, сумма чаевых — до 1 тысячи рублей.

Во время первого этапа тестирования функция будет доступна ограниченной группе покупателей. Постепенно сервисом смогут пользоваться все российские клиенты Wildberries.

Ранее маркетплейс предупредил, что мошенники начали обманывать детей, предлагая купить предметы в играх, введя данные карты родителей или сведения для входа в личный кабинет на Wildberries, пишет Ura.ru.

