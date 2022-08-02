Wildberries начал продажу товаров бренда H&M
2 августа 202223:22
Онлайн-магазин Wildberries начал продажу товаров бренда H&M, который ранее объявил о решение закрыть бизнес в России. Об этом сообщает ТАСС.
Комментария от Wildberries по данной теме агентство не приводит.
Ранее сообщалось, что Wildberries начал продажу товаров испанской группы компаний Inditex, в марте объявившей о приостановке деятельности в РФ из-за спецоперации на Украине. В число брендов Inditex входят Zara, Mussimo Dutti, Pull&Bear и другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru