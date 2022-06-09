Wildberries начал продажу товаров Massimo Dutti, ранее приостановившей деятельность в РФ

Онлайн-магазин Wildberries начал продажу товаров бренда одежды Massimo Dutti, который ранее приостановил деятельность в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ритейлера заявили агентству, что товары оригинальные.

Massimo Dutti является часть испанской группы компаний Inditex, которая в марте объявила о приостановке деятельности в РФ из-за военной операции на Украине.

Ранее глава компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что думает о возможности адаптации этого названия на русском языке. Об этом она рассказала в ходе форума «Неделя российского ретейла».