Wildberries начал продажу товаров Massimo Dutti, ранее приостановившей деятельность в РФ
Онлайн-магазин Wildberries начал продажу товаров бренда одежды Massimo Dutti, который ранее приостановил деятельность в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе ритейлера заявили агентству, что товары оригинальные.
Massimo Dutti является часть испанской группы компаний Inditex, которая в марте объявила о приостановке деятельности в РФ из-за военной операции на Украине.
Ранее глава компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что думает о возможности адаптации этого названия на русском языке. Об этом она рассказала в ходе форума «Неделя российского ретейла».
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