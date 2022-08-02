Магазины H&M открылись в двух торговых центрах Москвы

Магазины одежды H&M начали открываться в Москве, продажи возобновили в точках в торговых центрах «Метрополис» и «Авиапарк». Об этом сообщает РБК.

H&M объявила о возобновлении работы магазинов в Белоруссии

По данным СМИ, запасов товара шведского бренда хватит на 50 недель работы.

Как сообщает Ura.ru, магазины сети по стране будут открывать в течение месяца.

В марте H&M приостановила продажи в России на фоне специальной военной операции. В июле ретейлер объявил о решении уйти с российского рынка. Компания намерена продать бизнес и запасы товаров на $210 млн, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОдеждаМагазиныМосква
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