Wildberries начал продавать товары бренда Zara
14 июня 202214:03
Товары бренда Zara, входящего в группу компаний Inditex, стали доступны у онлайн-ретейлера Wildberries. Убедиться в этом можно посетив сайт магазина.
В частности, к заказу доступны верхняя одежда и аксессуары.
Ранее онлайн-магазин Wildberries начал продажу товаров бренда одежды Massimo Dutti, который также является частью испанской группы компаний Inditex, в марте объявившей о приостановке деятельности в РФ из-за спецоперации на Украине.
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14 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru