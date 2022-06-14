Wildberries начал продавать товары бренда Zara

Товары бренда Zara, входящего в группу компаний Inditex, стали доступны у онлайн-ретейлера Wildberries. Убедиться в этом можно посетив сайт магазина.

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В частности, к заказу доступны верхняя одежда и аксессуары.

Ранее онлайн-магазин Wildberries начал продажу товаров бренда одежды Massimo Dutti, который также является частью испанской группы компаний Inditex, в марте объявившей о приостановке деятельности в РФ из-за спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОдеждаМагазиныОнлайнИнтернет-торговля
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