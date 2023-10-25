Клинический психолог сравнил зависимость от маркетплейсов с наркоманией

Он пояснил, что одно из серьёзных последствий такой зависимости - финансовые проблемы, так как человек может потратить больше, чем зарабатывает потому, что тратить виртуальные деньги гораздо легче.

По его словам, чтобы исправить ситуацию есть четыре приёма. Во-первых, следует осознать свою зависимость и признать наличие проблемы с тратой денег. Также нужно установите лимит бюджета и времени на онлайн-шопинг.

Кроме того, Самбурский посоветовал найти другие способы получать удовольствие, не связанные с покупками в интернете. В совсем тяжёлых случаях не нужно стесняться и попросить близких о помощи.

Ранее начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков заявил, что ведомство не поддерживает продажу алкоголя на интернет-площадках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

