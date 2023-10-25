Клинический психолог сравнил зависимость от маркетплейсов с наркоманией
Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что зависимость от маркетплейсов, например, Wildberries, Ozon и других - это новое психическое расстройство, способное разрушить жизнь также, как и наркотическая или игровая зависимость, сообщает Life.ru.
Он пояснил, что одно из серьёзных последствий такой зависимости - финансовые проблемы, так как человек может потратить больше, чем зарабатывает потому, что тратить виртуальные деньги гораздо легче.
По его словам, чтобы исправить ситуацию есть четыре приёма. Во-первых, следует осознать свою зависимость и признать наличие проблемы с тратой денег. Также нужно установите лимит бюджета и времени на онлайн-шопинг.
Кроме того, Самбурский посоветовал найти другие способы получать удовольствие, не связанные с покупками в интернете. В совсем тяжёлых случаях не нужно стесняться и попросить близких о помощи.
Ранее начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков заявил, что ведомство не поддерживает продажу алкоголя на интернет-площадках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru