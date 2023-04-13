Wikimedia Foundation оштрафовали еще на 2 млн рублей за неудаление контента

Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation за неудаление запрещенной информации, сумма штрафа составила 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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Фонд признали виновным в нарушении порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам. По данным суда, речь идет о неудалении страницы «Российская оккупация Запорожской области» из интернет-энциклопедии «Википедия».

Ранее суд оштрафовал Wikimedia Foundation из-за отказа удалить публикацию о признанной экстремистской песне группы «Психея».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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