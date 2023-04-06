Microsoft оштрафовали на $3 млн из-за нарушения санкций

Корпорация Microsoft выплатит $3 миллиона за нарушение санкций в отношении России, Ирана, Кубы и Сирии, говорится в заявлении Минфина США.

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В ведомстве уточнили, что достигли с IT-гигантом соглашения об урегулировании. Компания признана виновной в 1339 нарушениях санкционного режима.

В финансовом ведомстве подчеркнули, что поведение Microsoft «не было вопиющим». Также Минфин учел признание руководства компании в обходе санкций.

Microsoft 15 марта сообщила о хакерском взломе принадлежащего ей почтового клиента Outlook, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАMicrosoft

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