Wikimedia Foundation оштрафовали на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента

Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia Foundation за неудаление признанных экстремистскими текстов песен группы «Психея» из интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РИА Новости.

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Wikimedia признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам.

«Назначить ... наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — постановил суд.

В отношении Wikimedia Foundation был составлен протокол за отказ удалить статью, в которой приведены тексты «Психеи». В 2010 году столичный Дорогомиловский суд обязал убрать этот материал из «Википедии».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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